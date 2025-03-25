ГАУГИ выставляет на аукцион ряд объектов

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило о проведении электронного аукциона по реализации ряда объектов, находящихся в государственной собственности.
На торги выставлены следующие объекты:
-
Нежилое помещение в жилом комплексе Amanat Residence в городе Оше. Площадь помещения, расположенного на первом этаже строящегося многоквартирного дома, составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.
-
Коттедж № 6 квартира 3 в коттеджном городке «Талисман Виллидж» в Иссык-Кульской области. Общая площадь коттеджа составляет 103,5 квадратных метра, жилая площадь — 53,9 квадратных метра. Коттедж расположен на земельном участке площадью 186 квадратных метров. Объект находится в селе Бостери.
-
Торговый комплекс «Барашек» и супермаркет «Народный» в городе Чолпон-Ате. Трехэтажное здание площадью 1 тысяча 415 квадратных метров расположено на земельном участке площадью 782 квадратных метра по адресу: город Чолпон-Ата.
-
Земельный участок в селе Беловодском Чуйской области. Площадь участка составляет 1 тысячу квадратных метров. Адрес: село Беловодское.
- Земельные участки сельскохозяйственного назначения в городе Бишкеке (село Орок). На аукцион выставлены четыре участка орошаемой пашни общей площадью 0,515 гектара, 0,105 гектара, 0,82 гектара и 0,715 гектара, расположенные в Ленинском районе города Бишкека.
Для участия в электронном аукционе необходимо:
-
пройти регистрацию на электронной торговой площадке;
-
заполнить электронную заявку и прикрепить необходимые документы;
-
оплатить гарантийный взнос в размере 10 процентов от стартовой цены объекта.
Перечень необходимых документов для участия в аукционе и подробная информация об объектах размещены на электронной торговой площадке. Документы принимаются на государственном и/или официальном языках.