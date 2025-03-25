Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объявил, что по поручению президента с 1 сентября 2025 года хотят ввести процедуру проверки знаний Правил дорожного движения у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки.
По его словам, если водитель не знает ПДД, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа». Чтобы получить права обратно, водитель должен пройти тестирование.
По предварительной информации, при первом направлении на повторное тестирование водитель должен будет оплатить 500 сомов. Если он не сдаст и придет во второй раз — 1 тысячу сомов, третий — 2 тысячи сомов. За четвертую попытку придется заплатить 4 тысячи сомов.
Корреспондент 24.kg обратилась за комментарием в главное управление по безопасности дорожного движения, депутату и экспертам.
Байказы Айтикул уулу, начальник пресс-службы ГУОБДД МВД:
— Мы комментировать указ не можем. Наша обязанность его исполнять. Об указе узнали из средств массовой информации. Будем создавать межведомственную комиссию, чтобы разработать механизмы для реализации указа. Нам придется инициировать поправки в Кодекс о правонарушениях и ПДД. На это у нас есть пять месяцев.
Хотелось бы отметить, что это нужное решение, так как раньше мы с представителями средств массовой информации делали опросы среди водителей на знания Правил дорожного движения. Выяснилось, что примерно 70 процентов их не знают. Также водители не могли назвать автошколы, в которых обучались, год обучения, имена преподавателей.
Кроме того, сейчас 91 процент дорожных происшествий случается по вине водителей. Чаще из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу движения, несоблюдение дистанции, маневрировании, обгоне, управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, из-за того, что не уступают дорогу.
Эльдар Абакиров, депутат Жогорку Кенеша, член парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству:
— Я считаю, что здесь много рисков, в том числе коррупционных. Если мы хотим проверять знания водителей по Правилам дорожного движения, лучше заставить сдавать их экзамены через определенное время, к примеру каждые 5–10 лет, чем проверять на улице. Тут есть человеческий фактор, а значит риски высоки.
Нурбек Токтакунов, юрист:
— Водительское удостоверение является доказательством того, что человек сдал экзамены. То есть своим указом президент подвергает сомнению государственную систему, поэтому бить нужно именно по ней. Получается, президент признает коррупцию в государственной системе, что права выдают за деньги. Это предложение породит новую коррупцию: если права дают за деньги, то человек опять пойдет сдавать экзамен и пополнять карманы коррупционеров. Поэтому сначала надо разобраться с государственной системой.
Мавлян Аскарбеков, активист:
— Я приветствую старания президента решить проблемы дорожно-транспортных происшествий. Наша страна занимает лидирующие позиции в мире по смертности в ДТП. Но это предложение считаю нецелесообразным. Оно откроет путь тотальной коррупции. То, что простой сотрудник ГУОБДД на месте будет проверять знания водителя, нарушает конституционные права граждан и многие законы.
Поэтому для решения проблемы ДТП и смертности на дорогах я бы предложил еще раз пригласить господина Тамерлана Ибраимова, который проводил реформы в данной сфере несколько лет назад. Именно по его предложению с улиц страны убрали «стоячих полицейских» (сотрудников ГУОБДД. — Прим. 24.kg), которые останавливали и собирали деньги. Надеюсь, это предложение не реализуют.