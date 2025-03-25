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Общество

Математический закон, управляющий поведением толпы, раскрыли ученые

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотическому происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения. Открытие может революционизировать проектирование общественных пространств. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

иллюстративное
Фото иллюстративное

Участники исследования объединили математическое моделирование на основе уравнений гидродинамики и эксперименты с добровольцами в контролируемой среде.

Результаты показали, что при угловом разбросе менее 13 градусов толпа самоорганизуется в четкие полосы. Но при более 13 градусов возникает хаотичное движение с частыми столкновениями. Эффективность потока снижается на 20-30 процентов в беспорядочном режиме.

По словам ученых, «правило 13 градусов» поможет проектировать более безопасные и эффективные аэропорты, вокзалы и пешеходные зоны, а также даст инструмент для управления толпой на массовых мероприятиях.

«Это как точка кипения воды, только для человеческих потоков», — отметил руководитель исследования профессор Кароль Бачик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323783/
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