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Общество

Кыргызстан продвигает цифровизацию транспортных коридоров на площадке ВТО

Кыргызстан представил на заседании комитета по упрощению процедур торговли ВТО проекты, направленные на цифровизацию и повышение эффективности мультимодальных транспортных коридоров в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Руководитель представительства МЭК КР Нурбек Максутов, выступая в качестве вице-председателя Бюро СЕФАКТ ООН, представил проект по разработке инструментария для упрощения процедур цифровой и устойчивой торговли вдоль транзитных коридоров. Проект сфокусирован на Среднем Транскаспийском коридоре и нацелен на выработку политических рекомендаций для стран – членов ООН.

Первый этап проекта предусматривает сбор информации о проблемах и недостатках инфраструктуры, мешающих транзитным процедурам и обмену данными. Особое внимание уделяется влиянию этих барьеров на конкурентоспособность торговли для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«Проект также разработает руководящие принципы внедрения пакета стандартов СЕФАКТ ООН по обмену данными, поддерживающего цифровую трансформацию трансграничной торговли», — сообщил Нурбек Максутов.

Совместно с Международным торговым центром был представлен еще один проект, направленный на укрепление связей между ЕС и Центральной Азией через повышение операционной эффективности Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК).

Проект ставит следующие цели:

  • упрощение трансграничных формальностей в Центральной Азии;

  • улучшение региональной координации между странами региона.

Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий и облегчение их доступа к рынкам через ТКТК.

Реализация проекта будет осуществляться МТЦ в сотрудничестве с правительствами стран Центральной Азии и основываться на реформах, инициированных в рамках проекта Ready4Trade Central Asia (2020-2024).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323762/
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