19:55
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений

В Кыргызстане создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений. Государственная комиссия по делам религий разработала проект положения о порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы материалов религиозного содержания и о порядке производства, приобретения, хранения, ввоза, вывоза и распространения религиозных материалов и предметов на территории КР. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, с 1 февраля 2025 года вступил в силу обновленный Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В ведомстве напомнили, что:

  • никто не может быть принужден исповедовать религию или отказаться от нее, поклоняться Богу, участвовать или не участвовать в других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, деятельности религиозных объединений, религиозных учениях;
  • в светском государстве религиозные организации отделены от государства, но не отделены от общества и осуществляют религиозную образовательную деятельность от имени значительной его части, не подменяя государство и соблюдая охраняемые законом права и свободы граждан;
  • религиозное образование может предоставляться только религиозным учебным заведением, созданным центральным органом управления религиозными организациями соответствующего вероисповедания, зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

Кыргызстанцы также имеют право на получение религиозного образования за рубежом после получения среднего общего образования (11 классов) и религиозного образования в соответствии с законодательством об образовании и свободе вероисповедания и религиозными объединениями.

Теперь они обязаны письменно сообщить в уполномоченный государственный орган по делам религий в течение 14 календарных дней до выезда в страну обучения.

Они также должны встать на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении КР.

Уполномоченные государственные органы по делам религии и образования создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений, предлагаемых для обучения гражданам КР.

Госкомиссия по делам религий утвердит список запрещенных к ввозу в КР религиозной литературы и предметов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323747/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Надо вернуть уважение к ДУМК. Садыр Жапаров встретился с религиозными деятелями
В Бишкеке закрыли четыре нелегальных религиозных детских лагеря
Работу двух нелегальных детских религиозных лагерей пресекли в Бишкеке
Не истории развития религий надо обучать, а половой и финграмотности — депутат
В школах Кыргызстана вводится предмет «История развития религий»
Религиоведение в школах введут с сентября 2022 года. Вашим детям оно надо? Опрос
Депутат парламента считает, что религиозное образование нужно лицензировать
Концепция госполитики в религиозной сфере: что является основными приоритетами
Религиозная культура и светская этика в школах. О чем не сообщили наши чиновники
Садыр Жапаров: Различные экстремистские движения подорвали ценность ислама
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане резко изменится погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
24 марта, понедельник
19:48
Кыргызстан продвигает цифровизацию транспортных коридоров на площадке ВТО Кыргызстан продвигает цифровизацию транспортных коридор...
18:45
В Кыргызстане создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений
18:31
Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
18:30
25 марта: где в Бишкеке отключат свет
18:10
Соглашение о свободной торговле ЕАЭС — Иран вступит в силу 15 мая