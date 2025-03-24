В Кыргызстане создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений. Государственная комиссия по делам религий разработала проект положения о порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы материалов религиозного содержания и о порядке производства, приобретения, хранения, ввоза, вывоза и распространения религиозных материалов и предметов на территории КР. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, с 1 февраля 2025 года вступил в силу обновленный Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В ведомстве напомнили, что:

никто не может быть принужден исповедовать религию или отказаться от нее, поклоняться Богу, участвовать или не участвовать в других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, деятельности религиозных объединений, религиозных учениях;

в светском государстве религиозные организации отделены от государства, но не отделены от общества и осуществляют религиозную образовательную деятельность от имени значительной его части, не подменяя государство и соблюдая охраняемые законом права и свободы граждан;

религиозное образование может предоставляться только религиозным учебным заведением, созданным центральным органом управления религиозными организациями соответствующего вероисповедания, зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

Кыргызстанцы также имеют право на получение религиозного образования за рубежом после получения среднего общего образования (11 классов) и религиозного образования в соответствии с законодательством об образовании и свободе вероисповедания и религиозными объединениями.

Теперь они обязаны письменно сообщить в уполномоченный государственный орган по делам религий в течение 14 календарных дней до выезда в страну обучения.

Они также должны встать на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении КР.

Уполномоченные государственные органы по делам религии и образования создадут базу данных иностранных религиозных учебных заведений, предлагаемых для обучения гражданам КР.

Госкомиссия по делам религий утвердит список запрещенных к ввозу в КР религиозной литературы и предметов.