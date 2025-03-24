Более 1 тысячи человек пострадали от укусов клещей в 2024 году. Осторожно!

В Кыргызстане в 2024 году после укусов клещей к врачам обратились 1 тысяча 14 человек. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По словам специалистов, из них заболевших клещевым вирусным энцефалитом оказалось 14 и североазиатским клещевым сыпным тифом — 30.

«В этом году обращений по этому поводу пока не было, все зависит от погоды. Если температура воздуха выше 15 градусов держится более десяти дней, то можно считать, что сезон начался», — пояснили в ДГСЭН.

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По данным специалистов, клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут привести к инвалидности и даже смерти.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой.

Наибольшему риску заражения подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием на природе (работники лесхозов, геологоразведочных служб, строители автомобильных дорог, линий электропередачи, топографы, охотники, туристы). Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках во время работы и отдыха.