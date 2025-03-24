В центре Бишкека из-за футбольного матча Кыргызстан — Катар ограничат движение для авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.

Напомним, что завтра, 25 марта, на стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными КР и Катара.

В этот день с 12.00 до 20.00 перекроют отрезок улицы Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

В УПСМ просят горожан и гостей столицы отнестись к этим мерам с пониманием и заранее планировать пути передвижения.