15:19
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество

О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР

Кыргызстанцы могут не переживать насчет качества отечественного автопрома — продукция отвечает международным стандартам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом разработки проектов в сфере промышленности Министерства экономики и коммерции Айгуль Шаршенова.

По ее словам, все комплектующие для завода «Тулпар Моторс» ввозятся с соответствующими сертификатами качества. Граждане становятся первыми обладателями машин с нулевым пробегом.

«Кроме того, за счет предоставления налоговых и таможенных преференций со стороны государства цена конкурентоспособная. Предусмотрено сервисное обслуживание — это тоже важное преимущество. Владельцы транспортных средств освобождены от уплаты первичной регистрации, а госорганы могут приобрести транспорт с этого завода напрямую, без тендера», — сказала Айгуль Шаршенова.

Читайте по теме
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто

Она добавила, что льготное автокредитование дает возможность населению приобрести авто в кредит с минимальными процентной ставкой и первоначальным взносом.

«За пять месяцев 2024-го после запуска завода «Тулпар Моторс» по автокредиту реализовано более 50 машин. Их приобретали как физические, так и юридические лица. На этот год у нас большие планы. Завод планирует собрать более 3,8 тысячи автомобилей и большую часть реализовать именно в рамках автокредита. Как нам известно, есть заявки от таксопарков, которые тоже хотят обновить свои машины», — заметила Айгуль Шаршенова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323707/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
В три раза сократился импорт автомашин из Китая в Кыргызстан в феврале
Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 8,6 миллиарда сомов
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане
В Ошской области открыли заводы по производству кирпича и обогащенного угля
Кыргызстан остается основным поставщиком японских авто в РФ — «Автостат»
Кыргызстан сможет получать кредиты в EDCF Южной Кореи
В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей
Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 44 процента
Когда в Кыргызстане начнут производить удобрения, рассказали в Минсельхозе
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане резко изменится погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
В&nbsp;Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной рекламы В Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной рекламы
Бизнес
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
24 марта, понедельник
15:18
На стадии строительства 15 объектов ГИК. Цены, адреса На стадии строительства 15 объектов ГИК. Цены, адреса
15:01
«Разработаем механизмы». В ГУОБДД прокомментировали изъятие прав у водителей
14:55
Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
14:30
Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улицы Бишкека перекроют
14:29
Новая система выборов в парламент. Граждан приглашают на слушания