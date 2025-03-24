О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР

Кыргызстанцы могут не переживать насчет качества отечественного автопрома — продукция отвечает международным стандартам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом разработки проектов в сфере промышленности Министерства экономики и коммерции Айгуль Шаршенова.

По ее словам, все комплектующие для завода «Тулпар Моторс» ввозятся с соответствующими сертификатами качества. Граждане становятся первыми обладателями машин с нулевым пробегом.

«Кроме того, за счет предоставления налоговых и таможенных преференций со стороны государства цена конкурентоспособная. Предусмотрено сервисное обслуживание — это тоже важное преимущество. Владельцы транспортных средств освобождены от уплаты первичной регистрации, а госорганы могут приобрести транспорт с этого завода напрямую, без тендера», — сказала Айгуль Шаршенова.

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Она добавила, что льготное автокредитование дает возможность населению приобрести авто в кредит с минимальными процентной ставкой и первоначальным взносом.

«За пять месяцев 2024-го после запуска завода «Тулпар Моторс» по автокредиту реализовано более 50 машин. Их приобретали как физические, так и юридические лица. На этот год у нас большие планы. Завод планирует собрать более 3,8 тысячи автомобилей и большую часть реализовать именно в рамках автокредита. Как нам известно, есть заявки от таксопарков, которые тоже хотят обновить свои машины», — заметила Айгуль Шаршенова.