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Общество

Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто

За пять месяцев 2024 года на автосборочном заводе ОсОО «Тулпар Моторс» выпущено более 500 транспортных средств. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом разработки проектов в сфере промышленности Министерства экономики и коммерции Айгуль Шаршенова.

По ее словам, значительная часть продукции — примерно 400 машин — реализована в государственные органы и структуры.

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«Это внесло существенный вклад в обновление автопарка госучреждений. Динамика продаж физическим лицам тоже была положительной и демонстрировала ежемесячный рост во многом благодаря именно автокредиту. В этом году модельная линейка легковых и малотоннажных грузовиков расширена», — сказала Айгуль Шаршенова.

Она отметила, что на первом этапе (первые три года после запуска завода) предусмотрена сборка более 10 тысяч автомобилей, на втором (четвертый и пятый годы после запуска) — более 20 тысяч и на третьем (на шестой год после запуска) — более 30 тысяч.

Напомним, 18 июля 2024-го в Московском районе Чуйской области официально запустили автосборочный завод ОсОО «Тулпар Моторс» с онлайн-участием президентов Кыргызстана и Узбекистана.

В марте 2025 года кабинет министров утвердил порядок реализации проекта «Льготное финансирование автокредита — 2». Документ разработан в целях оказания государственной поддержки для стимулирования спроса на авто и грузовой коммерческий транспорт отечественного производства.

Министерству финансов поручено по согласованию с парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике выделить ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк» по 47,1 миллиона сомов участвующим в реализации проекта на увеличение уставного капитала для выдачи льготных кредитов и льготного финансирования по исламским принципам за счет свободных остатков бюджетных средств на начало текущего года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323702/
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