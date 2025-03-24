Большие гастроли. ТЮЗ Кыргызстана покажет в Екатеринбурге свои спектакли

С 3 по 4 апреля 2025 года Екатеринбург примет «Большие гастроли» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой. Об этом сообщается на сайте «Культура».

Фото Росконцерта

Отмечается, что Росконцерт отвечает за проведение гастролей в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ.

В программе запланированы показы спектаклей «Письма-самолетики» и «Приходи в себя, Джоламан!» Зрители смогут увидеть игру на сцене Екатеринбургского ТЮЗа.

Директор театра Акылбек Алыбаев отметил, что этот год стал знаковым для коллектива, так как они впервые участвуют во всероссийском гастрольно-концертном плане. Он подчеркнул важность выступления в столице Урала и возможность представить екатеринбургской аудитории свои лучшие постановки.

Зрители смогут познакомиться с искусством кыргызстанского театра, начав со спектакля «Письма-самолетики». Он основан на романе французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама», который завоевал популярность среди читателей по всему миру. Произведения Шмитта пользуются спросом у театральных режиссеров, и их постановки можно увидеть на сценах театров различных стран.