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Общество

Большие гастроли. ТЮЗ Кыргызстана покажет в Екатеринбурге свои спектакли

С 3 по 4 апреля 2025 года Екатеринбург примет «Большие гастроли» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой. Об этом сообщается на сайте «Культура».

Росконцерта
Фото Росконцерта

Отмечается, что Росконцерт отвечает за проведение гастролей в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ.

В программе запланированы показы спектаклей «Письма-самолетики» и «Приходи в себя, Джоламан!» Зрители смогут увидеть игру на сцене Екатеринбургского ТЮЗа.

Директор театра Акылбек Алыбаев отметил, что этот год стал знаковым для коллектива, так как они впервые участвуют во всероссийском гастрольно-концертном плане. Он подчеркнул важность выступления в столице Урала и возможность представить екатеринбургской аудитории свои лучшие постановки.

Зрители смогут познакомиться с искусством кыргызстанского театра, начав со спектакля «Письма-самолетики». Он основан на романе французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама», который завоевал популярность среди читателей по всему миру. Произведения Шмитта пользуются спросом у театральных режиссеров, и их постановки можно увидеть на сценах театров различных стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323700/
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