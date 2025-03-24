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Общество

Выставка российских вузов «Образование в России — 2025» пройдет в Кыргызстане

Выставка российских вузов «Образование в России — 2025» пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщается в Telegram-канале Русского дома в столице.

Уточняется, что со 2 по 4 апреля кыргызстанцы могут познакомиться с 35 университетами РФ. Информация будет представлена в указанные даты в Бишкеке, Канте, Кара-Балте и Чолпон-Ате.

На выставку приглашают учащихся 10-11-х классов и их родителей, а также будущих аспирантов и магистрантов. В столице на выставке пройдут пробные предметные тестирования и консультации по вопросам получения высшего образования.

Вход во всех городах и участие в любых мероприятиях бесплатные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323692/
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