Платные парковки в Кызыл-Кие. При чем тут медсестра и воин-афганец?

В городе Кызыл-Кие городская больница и Центр семейной медицины № 1 расположены в непосредственной близости. У этих медучреждений находятся две платные парковки, которые вызывают вопросы у жителей города относительно их законности. Кто стоит за этим бизнесом и насколько он законен? Журналист 24.kg попыталась разобраться в ситуации.

Это разве нормально?

Жительница города Гулжамал Эрмамат кызы с недоумением рассказывает о своей ситуации: «Я привезла в больницу сына с переломом, он сейчас не может ходить. А с нас берут деньги за парковку. Это разве нормально и законно? Это не ограничивает наши права как граждан? Кто должен за это отвечать — мэрия или кто? Мы возмущены и не знаем, что делать», — жалуется женщина.

И таких жалоб от граждан немало.

Фото 24.kg. платная парковка в Баткене

На стуле возле парковки ЦСМ постоянно сидит пожилой мужчина в специальной жилетке и с жезлом в руке. Мы приехали на автомобиле и наблюдали за ситуацией в течение часа. За это время парковщик собрал деньги с 14 машин. Когда подъехала наша машина, парковщик потребовал 20 сомов за парковку. Оплатив, мы не получили чека, и только после настойчивой просьбы журналиста, парковщик выдал документ. Примечательно, что таксисты проезжали беспрепятственно и интереса к ним парковщик не проявлял.

Фото 24.kg. платная парковка в Баткене

Кто стоит за этим бизнесом?

Парковщик, представившийся местным жителем, пояснил: «Я здесь работаю уже много лет. Парковка принадлежит воину-афганцу, его имя указано на чеке, Хасан вроде».

Сам чек вызвал еще больше вопросов. В документе указано: «Контрольно-кассовый чек. Кызыл-Кийская городская общественная организация союза ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных конфликтов». Адрес: улица Ленина. Номер чека, дата и время не соответствовали действительности: чек № 12, дата — 04.03.2025, время — 12:20. Однако журналист подъехал к парковке в 14:39. Кассиром значился Хасан Заиров, а система налогообложения — упрощенная, на основе единого налога.

Фото 24.kg. чек оплаты за парковку

Согласно данным из открытых источников, общественное объединение «Кызыл-Кийская городская общественная организация союза ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных конфликтов» зарегистрировано 20 мая 2011 года, директор — Хасан Калилович Заиров. Организация зарегистрирована в Налоговой службе и Социальном фонде, однако отсутствуют данные о выплатах в бюджет в текущем году.

Вот как ситуацию прокомментировал сам Хасан Заиров:

— Мы, ветераны афганской войны, организовали эту парковку, чтобы иметь хоть какую-то занятость. Получили разрешение от мэрии на деятельность от имени нашей организации. Насчет договора точно не помню. Доход небольшой, около 10 тысяч сомов в месяц. Из них 2 тысячи 500 сомов мы платим ДМС города за аренду, и еще 600-700 сомов — налоги. Мы начали работать с контрольно-кассовым аппаратом несколько месяцев назад. Кстати, наша парковка — только возле поликлиники (ЦСМ). Большая парковка у городской больницы не наша, она относится к старшей медсестре Калыс, которая сейчас стала депутатом горкенеша. Но, кажется, парковка там уже пару месяцев не работает.

Что говорят местные чиновники?

Директор Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кии Баткенской области Жыргалбек Кадыров заявил, что парковка к больнице не относится:

— Это муниципальная собственность мэрии, а именно Департамента муниципальной собственности. Они проводят конкурс, кто-то выигрывает и организует платную парковку. Частники платят аренду. К нам относится только то, что внутри больничной территории.

Кадыров также отметил, что этот вопрос он поднимал на местном уровне:

— Мы предлагали мэрии отдать парковку охранникам, которые и так убирают территорию. Люди возмущаются, думая, что платную парковку организовала больница.

Первый вице-мэр Кызыл-Кии Илязбек Бабаев признался, что сам столкнулся с этой ситуацией:

— Мне тоже было интересно. Недавно я приезжал в больницу, и у меня тоже взяли 20 сомов (смеется). У меня не было времени разобраться. Как будет время, я уточню и сообщу.

Экспертное мнение

Ялкун Даутов, юрист, член Антикоррупционного делового совета при президенте КР считает, что ситуация с парковкой, организованной частным лицом, вызывает вопросы.

«На каком основании мэрия передала земельный участок в аренду частному лицу? Есть ли договор аренды? Эти вопросы требуют проверки, поскольку земельные участки регулируются Госагентством по управлению государственным имуществом и горкенешем.

Кроме того, важно выяснить, соответствует ли передача участка налоговому законодательству и имеет ли чек юридическую силу. Это должно контролироваться Налоговой службой. Полагаю, что налоговая и правоохранительные органы должны оценить ситуацию, поскольку здесь могут быть признаки незаконной экономической деятельности. Права граждан на беспрепятственный доступ к здравоохранению нарушены», — считает он.

В свою очередь экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова считает, что вопрос требует четкого разграничения и урегулирования.

«Во-первых, Конституция КР гарантирует, что государство создает условия для медицинского обслуживания каждого. На больницы, ЦСМ и другие организации здравоохранения возложена обязанность обеспечивать доступную, своевременную, квалифицированную медицинскую помощь необходимого объема. При этом вопросы организации пользования территориями вокруг больниц, ЦСМ, фельдшерских пунктов в большинстве случаев — это обязанность органов местного самоуправления», — сказала она.

Поэтому в целях обеспечения беспрепятственного доступа граждан к больнице или ЦСМ Кызыл-Кийский горкенеш должен принять решение и отрегулировать этот процесс. Атыр Абдрахматова

«Возле учреждений здравоохранения горкенеш должен выделить специальную территорию с учетом нагрузки этого конкретного медучреждения для посадки и высадки пассажиров (бесплатно). Парковка для медицинских работников и пациентов должна быть отдельной. И на эту часть горкенеш может установить разумную плату в зависимости от количества времени нахождения машин на парковке или стоянке. Размер оплаты должен установить городской кенеш с учетом интересов социально уязвимых групп. В обоих случаях необходимо отдельно выделить места для лиц с инвалидностью со специальным обозначением», — рассказала экс-омбудсмен.

«Оплата за стоянку должна проходить безналичным путем на счет муниципалитета, обслуживающей организации или выписыванием квитанций ККМ, чтобы люди были уверены, что деньги или налоги от оплаты за стоянку поступают в местный бюджет, а не в карман неизвестных лиц, как обычно у нас происходит. Горкенеш и мэрия, передавая участок около больницы частным лицам или компаниям, должны обязать их организовать доступность и удобство», — добавила она.

Юрист Улан Джумаков считает правильным найти подтверждение тому, что мэрия дала добро на платную парковку.

«Если нарушены законы, прокуратура должна провести проверку. Также нужно уточнить у налоговой статус Союза ветеранов и отчисляются ли налоги с доходов от парковки. Если парковка организована на муниципальной земле, это незаконно и нарушает права граждан на доступ к здравоохранению», — добавил он.

В свою очередь другой юрист Нурбек Акбар не видит нарушений прав граждан в платных парковках.

«Ездишь на машине — плати за парковку, это нормально. А что касается подвоза экстренных пациентов, то это организационная проблема. Должна быть предусмотрена зона для экстренного доступа», — резюмировал он.

Вопросы без ответов

Кто именно организует платную парковку у больницы? Почему чек выдается от имени организации ветеранов войны в Афганистане? Почему власти не реагируют на недовольство граждан? И самое главное — почему люди, приехавшие за медицинской помощью, вынуждены платить за парковку?

Эти вопросы остаются без четких ответов. Пока что платные парковки у медучреждений продолжают работать, а жители города продолжают возмущаться. Ответы, похоже, придется искать дальше.

Редакция 24.kg продолжит следить за развитием ситуации.