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Общество

Спецтехнику для нужд Каракола на 34 миллиона сомов хотят купить чиновники

Спецтехнику для нужд Каракола на 34 миллиона сомов хотят купить чиновники. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что управление муниципальным имуществом областного центра объявило тендер на приобретение спецтехники для нужд муниципального предприятия дорожного хозяйства. Общая сумма закупки составляет 34 миллиона сомов.

Заявки принимаются до 4 апреля 2025 года. В закупку помещены:

  • лот № 1 — приобретение гусеничного экскаватора (22 миллиона сомов);
  • лот № 2 — приобретение фронтального погрузчика (9 миллионов сомов);
  • лот № 3 — приобретение фронтального вилочного погрузчика (3 миллиона сомов).

Поставка спецтехники должна быть осуществлена в течение 60 рабочих дней после подписания договоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323650/
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