В Араванском районе построят школу на 275 ученических мест: объявлен тендер

Возведение новой школы в Керме-Тооском айыл окмоту Араванского района планирует Ошское областное управление капитального строительства. Учебное заведение рассчитано на 275 ученических мест. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что на реализацию проекта объявлен тендер. Общая сумма планируемых затрат составляет 220 миллионов 984 тысячи сомов.

Строительные работы проведут в соответствии с утвержденным календарным графиком, который согласуют с подрядной организацией.

Прием заявок продлится до 11 апреля 2025 года. Гарантийное обеспечение составляет 2 процента от суммы предложения.