Афиша Бишкека на выходные: спектакли, кинопоказы и детские шоу

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22-23 марта. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

23 марта. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 марта. Балет « Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.





Выставки, ярмарки

22-23 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 22 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Женилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

22-23 марта. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте-Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

22 марта. Концерт «Хиты всех времен»

Выступят оркестр Mezzo Forte под руководством заслуженного артиста Кыргызской Республики, маэстро Азамата Кулубекова и звезды отечественной эстрады.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.30.

23 марта. Концерт «Лучшие турецкие саундтреки»

Вы сможете услышать в исполнении симфонического оркестра оригинальные саундтреки к самым топовым турецким сериалам, а также насладиться живой игрой большого симфонического оркестра!

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 17.00.

22-23 марта. Киноклуб

22 марта состоится показ анимационного фильма «Песнь моря» (Song of the Sea), 23 марта — первой серии одного из самых успешных корейских сериалов на «Нетфликсе» — «Зов из ада».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).





23 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

22 марта. Лекция по истории мирового искусства

На этой лекции мы исследуем богатство и разнообразие искусства и архитектуры Ренессанса. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

22 марта. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

22 марта. Шоу «Маша и медведь»

Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу и, конечно же, море смеха и позитива.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 13.00.

22 марта. Шоу «Мой друг динозавр»

Вас ждут уникальное шоу 3D-голограмм: динозавры оживут прямо на ваших глазах, яркое лазерное и крио-шоу: зрелищные спецэффекты, которые поразят ваше воображение, веселые танцы, песни и увлекательные интерактивы.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 16.00.

22-23 марта. Спектакль «Чистая вселенная» и «Таза аалам»

Это история про любознательного мальчика по имени Айдар, который отправляется в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. По пути он встречает новых друзей, учит их важности гигиены, прививая любовь к опрятности и порядку.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

23 марта. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.