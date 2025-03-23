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Общество

Афиша Бишкека на неделю: творческий вечер, концерт романсов и моноспектакль

25-28 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта. Вечер романса

Любителям изысканного музыкального жанра придется концерт по вкусу. Выступят лауреат международных конкурсов, романсиады и солисты оперы в сопровождении рояля, скрипки и гитары.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 марта. Творческий вечер Ракии Шаршеновой

Гости познакомятся с ее жизненным путем, профессиональными достижениями и вкладом в развитие киноискусства Кыргызстана. Будут показаны кинолента «Ее имя — Ракия» Элины Лиходаевой (2023) и фильмы Ракии Шаршеновой.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

27 марта. Кинопремьеры

«Махр» (комедия). Обязательным долгом жениха во время женитьбы является махр. И, пользуясь случаем, невестки просят разные подарки в зависимости от предпочтения. Наша героиня Асель попросила на махр поездку в Таиланд. Но так получилось, что с молодоженами в Таиланд едет их друг.

«Тайна в ее глазах» (триллер). После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Он часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой.

«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» (ужасы). В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

«Мастер» (боевик). Левон Кейд — рабочий на стройке. Но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

28 марта. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

28 марта. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323515/
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