Фонд для онкобольных перепрофилируют для помощи детям с редкими заболеваниями

Благотворительный фонд для онкобольных детей будет перепрофилирован для помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, цель инициативы — расширить возможности фонда и охватить большее количество детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Теперь граждане и организации, желающие оказать поддержку, смогут перечислять средства на помощь детям, страдающим различными редкими заболеваниями, включая спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие.

«Фонд будет работать на принципах прозрачности и подотчетности. Все поступающие средства и их использование будут находиться под контролем, а регулярные отчеты — предоставляться пациентам, их семьям, депутатам Жогорку Кенеша и Министерству здравоохранения. Это обеспечит максимальную открытость и эффективность расходования средств», — заверили в ведомстве.

Уточняется, что Минздрав прилагает все усилия для обеспечения таких пациентов необходимыми препаратами, однако лечение орфанных заболеваний требует значительных финансовых затрат. Расширение деятельности фонда позволит привлечь дополнительные ресурсы и поддержать большее количество детей, нуждающихся в терапии.

Информация о реквизитах фонда и способах перечисления средств будет дана дополнительно.