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Общество

Дело о межнациональной розни. Горсуд оправдал главного редактора NazarNews

Главного редактора NazarNews Гулжан Шерипбаеву 18 марта городской суд оправдал по делу о межнациональной розни. Информацию 24.kg подтвердила сама журналист.

Дело возбуждено центральным аппаратом ГКНБ, далее передано на рассмотрение Первомайского районного суда столицы, который ранее вынес оправдательный приговор.

Причиной заведения уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР стал перепост публикации Гульзат Алиевой, где на фотографии изображена девочка в хиджабе, одетая в костюм Снегурочки. Она стояла рядом с Дедом Морозом.

Напомним, главного редактора NazarNews задержали в ноябре 2023 года. Спустя некоторое время ее отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323154/
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