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Общество

Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной воды

Большой район Бишкека 20 марта останется без питьевой воды с 9.00 до 00.00. Об этом сообщила столичная мэрия.

Подачу воды прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен:

  • линией железной дороги — улицей Фрунзе — рекой Аламедин — улицей Панфилова;

  • линией железной дороги — улицами Матросова — Горького — переулком Гвардейским — улицами Бектенова — Скрябина — Мавлянова — 7 Апреля.

Отключение связано с ремонтом на водозаборе «Кок-Жар» и городских водопроводных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323118/
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