Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной воды

Большой район Бишкека 20 марта останется без питьевой воды с 9.00 до 00.00. Об этом сообщила столичная мэрия.
Подачу воды прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения ограничен:
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линией железной дороги — улицей Фрунзе — рекой Аламедин — улицей Панфилова;
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линией железной дороги — улицами Матросова — Горького — переулком Гвардейским — улицами Бектенова — Скрябина — Мавлянова — 7 Апреля.