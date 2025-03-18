Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной воды

Большой район Бишкека 20 марта останется без питьевой воды с 9.00 до 00.00. Об этом сообщила столичная мэрия.

Подачу воды прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен: