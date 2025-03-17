Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые правила для иностранцев

С февраля этого года на территории Республики Корея введена система электронных миграционных карт (e-Arrival Card) для иностранцев, прибывающих в страну. Об этом сообщает МИД.

Новая система позволит иностранцам заблаговременно, до прибытия в государство, заполнить миграционную карту в электронном формате.

Заполнение бумажных карт прибытия перестанет быть обязательным.

В переходный период, до декабря 2025-го, иностранцы по-прежнему могут использовать бумажные миграционные карты, однако им настоятельно рекомендуют воспользоваться новой электронной системой для удобства и сокращения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту.

Порядок подачи электронной миграционной карты

Заполнение карты осуществляется онлайн на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card: https://e-arrivalcard.go.kr.

Миграционную карту можно подать в течение трех дней до даты прибытия в Республику Корея (по стандартному времени страны).

Заявку возможно подать:

в день прибытия;

за день до прибытия;

за два дня до прибытия.

Важно! Если в течение 72 часов после подачи карты въезд в республику не состоялся, данная карта автоматически аннулируется, ее потребуется заполнить повторно.

Перечень необходимых данных

При заполнении электронной миграционной карты необходимо указать:

паспортные данные;

информацию о предстоящем визите;

контактную информацию, включая адрес электронной почты;

адрес временного пребывания в Республике Корея.

Особые категории

Миграционную карту для детей до 14 лет заполняет родитель или сопровождающее лицо.

Допускается коллективная подача карт для группы путешественников.

Дополнительная информация

Подробные сведения о порядке заполнения, а также перечень категорий лиц, освобожденных от необходимости подачи миграционной карты, размещены на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card.

Также рекомендуется ознакомиться с информационными материалами на сайте Миграционной службы Республики Корея и Министерства юстиции страны.

МИД призывает граждан Кыргызской Республики, планирующих поездку в Республику Корея, заранее ознакомиться с данной информацией и учитывать новые требования при подготовке к поездке.