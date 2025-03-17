21:28
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Общество

Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые правила для иностранцев

С февраля этого года на территории Республики Корея введена система электронных миграционных карт (e-Arrival Card) для иностранцев, прибывающих в страну. Об этом сообщает МИД.

Новая система позволит иностранцам заблаговременно, до прибытия в государство, заполнить миграционную карту в электронном формате.  

Заполнение бумажных карт прибытия перестанет быть обязательным.

В переходный период, до декабря 2025-го, иностранцы по-прежнему могут использовать бумажные миграционные карты, однако им настоятельно рекомендуют воспользоваться новой электронной системой для удобства и сокращения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту.

Порядок подачи электронной миграционной карты

Заполнение карты осуществляется онлайн на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card: https://e-arrivalcard.go.kr.

Миграционную карту можно подать в течение трех дней до даты прибытия в Республику Корея (по стандартному времени страны).

Заявку возможно подать:

  • в день прибытия;
  • за день до прибытия;
  • за два дня до прибытия.

Важно! Если в течение 72 часов после подачи карты въезд в республику не состоялся, данная карта автоматически аннулируется, ее потребуется заполнить повторно.

Перечень необходимых данных

При заполнении электронной миграционной карты необходимо указать:

  • паспортные данные;
  • информацию о предстоящем визите;
  • контактную информацию, включая адрес электронной почты;
  • адрес временного пребывания в Республике Корея.

Особые категории

  • Миграционную карту для детей до 14 лет заполняет родитель или сопровождающее лицо.
  • Допускается коллективная подача карт для группы путешественников.

Дополнительная информация

Подробные сведения о порядке заполнения, а также перечень категорий лиц, освобожденных от необходимости подачи миграционной карты, размещены на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card.

Также рекомендуется ознакомиться с информационными материалами на сайте Миграционной службы Республики Корея и Министерства юстиции страны.

МИД призывает граждан Кыргызской Республики, планирующих поездку в Республику Корея, заранее ознакомиться с данной информацией и учитывать новые требования при подготовке к поездке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323099/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста
В Южной Корее снаряды попали в жилые дома. Ранено 15 человек
Южная Корея сняла часть санкций с России
Кыргызстан и Южная Корея обсудили создание интеллектуального логистического хаба
Сгоревший в Южной Корее самолет Air Busan: пожар, возможно, вызван пауэрбанком
В Южной Корее за несколько минут до взлета загорелся самолет Air Busan
Авиакатастрофа в Южной Корее: специалисты восстановили крушение по секундам
В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки
Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания
Со второй попытки. Президент Южной Кореи арестован
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Стройку водоканала Кош-Теп в&nbsp;Афганистане, финансируемую USAID, приостановят Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
21:15
Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые правила для иностранцев Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: солнечно и тепло
20:44
Спинальной мышечной атрофией страдают 39 детей. Какие меры принимает Минздрав КР
20:25
Идешь на работу, не зная, чего ожидать. Крик души учителя Венеры Бектурсуновой
20:02
Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн