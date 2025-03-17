Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые правила для иностранцев

С февраля этого года на территории Республики Корея введена система электронных миграционных карт (e-Arrival Card) для иностранцев, прибывающих в страну. Об этом сообщает МИД.
Новая система позволит иностранцам заблаговременно, до прибытия в государство, заполнить миграционную карту в электронном формате.
Заполнение бумажных карт прибытия перестанет быть обязательным.
В переходный период, до декабря 2025-го, иностранцы по-прежнему могут использовать бумажные миграционные карты, однако им настоятельно рекомендуют воспользоваться новой электронной системой для удобства и сокращения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту.
Порядок подачи электронной миграционной карты
Заполнение карты осуществляется онлайн на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card: https://e-arrivalcard.go.kr.
Миграционную карту можно подать в течение трех дней до даты прибытия в Республику Корея (по стандартному времени страны).
Заявку возможно подать:
- в день прибытия;
- за день до прибытия;
- за два дня до прибытия.
Важно! Если в течение 72 часов после подачи карты въезд в республику не состоялся, данная карта автоматически аннулируется, ее потребуется заполнить повторно.
Перечень необходимых данных
При заполнении электронной миграционной карты необходимо указать:
- паспортные данные;
- информацию о предстоящем визите;
- контактную информацию, включая адрес электронной почты;
- адрес временного пребывания в Республике Корея.
Особые категории
- Миграционную карту для детей до 14 лет заполняет родитель или сопровождающее лицо.
- Допускается коллективная подача карт для группы путешественников.
Дополнительная информация
Подробные сведения о порядке заполнения, а также перечень категорий лиц, освобожденных от необходимости подачи миграционной карты, размещены на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card.
Также рекомендуется ознакомиться с информационными материалами на сайте Миграционной службы Республики Корея и Министерства юстиции страны.
МИД призывает граждан Кыргызской Республики, планирующих поездку в Республику Корея, заранее ознакомиться с данной информацией и учитывать новые требования при подготовке к поездке.