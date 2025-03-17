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Общество

Заражение ОРВИ и гриппом в Кыргызстане значительно снизилось

В Кыргызстане за неделю, с 10 по 16 марта, зарегистрированы 8 тысяч 372 случая ОРВИ и 16 — гриппа. Об этом со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщает Минздрав.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 6,1 процента. Госпитализировано 5,8 процента, или 485 заболевших.

Дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) в Бишкеке, Оше и Токмаке продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323064/
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