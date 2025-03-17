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Общество

Цены на строящееся жилье. В Кыргызстане государство может взять их под контроль

Служба антимонопольного регулирования направила в кабмин письмо с просьбой предоставить ей полномочия для регулирования цен на жилье. Об этом сообщил глава ведомства Женалы Орозбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Чем Служба антимонопольного регулирования мотивирует необходимость контроля цен на жилье, какие проблемы на рынке жилья, по ее мнению, существуют, 24.kg рассказал глава ведомства Женалы Орозбаев.

По его словам, поводом для пристального внимания к рынку недвижимости стали поручения прокуратуры и ряда депутатов парламента.

Службе дали задание — провести детальный анализ себестоимости строительства квадратного метра жилья.

По словам Женалы Орозбаева, толчком к началу разбирательств послужил вопрос, поднятый депутатами ЖК: «Почему Государственная ипотечная компания предлагает квадратный метр жилья по цене около $700, в то время как на рынке частного строительства стоимость может достигать $4 тысяч за квадрат?» Нардепы спрашивают, почему такой разброс цен остается без государственного контроля.

«Проблемы действительно существуют, и мы это видим», — заявил глава Антимонопольной службы.

Анализ себестоимости – первый шаг к регулированию

По словам Женалы Орозбаева, первым этапом их работы станет анализ себестоимости квадратного метра жилья в различных регионах республики. Начать планируют с Бишкека как наиболее крупного и показательного рынка, затем исследование расширят на другие регионы. Цель — выявить реальную стоимость строительства и понять, насколько оправданы существующие рыночные цены.

В ведомстве также изучают международный опыт в сфере регулирования стоимости жилья.

В качестве примера глава службы привел Россию, где, по его словам, создана специальная депутатская комиссия для изучения рынка жилья и определения себестоимости квадратного метра в различных городах и районах страны. Результатом этой работы может стать принятие решения о государственном регулировании цен.

Подозрения в сговоре и возможные механизмы регулирования

По словам Женалы Орозбаева, анализ рынка недвижимости Антимонопольной службой преследует не только цель определения себестоимости. В ведомстве обращают внимание на возможность ценового сговора между строительными компаниями.

Например, если мы увидим, что в разных фирмах цены на жилье необъяснимо одинаковы, это может свидетельствовать о картельном сговоре.

Женалы Орозбаев

Он признал, что доказать сговор в условиях конкурентного рынка сложно, однако подозрения остаются. В случае подтверждения необходимости регулирования рынка Служба антимонопольного регулирования готова предложить изменения в законодательство, в частности, в Закон «О ценообразовании».

Одним из возможных механизмов регулирования может стать установление нормативов рентабельности для строительных компаний. Превышение этих нормативов может рассматриваться как установление монопольно высоких цен.

Женалы Орозбаев подчеркнул, что ведомство не стремится ограничивать прибыль строительных компаний, однако приоритетом является защита интересов потребителей. Поэтому Служба антимонопольного регулирования обратилась к правительству с просьбой наделить ее полномочиями для контроля и регулирования цен на рынке недвижимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323050/
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