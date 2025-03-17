За 32 года приватизирован 101 объект Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил ее председатель Мурадил Жумадилде уулу.

По его словам, работа по инвентаризации имущества федерации завершилась. По 47 объектам продолжаются судебные разбирательства для возврата на баланс организации, еще по более чем 50 также будут инициированы суды.

Мурадил Жумадилде уулу добавил, что ГКНБ и Генеральная прокуратура помогают в инвентаризации, цель которой — вернуть объекты, например, санатории и здравницы.

По данным Федерации профсоюзов, еще 14 объектов передано во временное пользование управлению делами президента.