16:57
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

Ученые обеспокоены: люди стали хуже мыслить логически и решать простые задачи

Люди теряют способность мыслить логически и решать простейшие задачи. К таким выводам пришли эксперты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, сообщает Financial Times.

Отмечается, что тенденция наметилась в 2010 году. Именно тогда, судя по тестам, способность рассуждать и находить логический подход к решению задач начала снижатся, и это продолжается.

По данным исследований, навыки решения задач и концентрация падают не только у подростков, но и у взрослых. Эксперты связывают это с растущей зависимостью от цифровых технологий и клиповым мышлением.

  • В развитых странах решать простые математические задачи не способны 25 процентов взрослых, а в США таких 35 процентов.
  • После 2015-го число 18-летних с проблемами внимания резко увеличилось.
  • Проблемы с грамотностью и арифметикой все чаще встречаются в государствах с высоким уровнем дохода.

По мнению экспертов, цифровая среда способствует пассивному потреблению информации, вытесняя глубокое мышление.

«Мы перешли от чтения книг и активного поиска знаний к бесконечному скроллингу и уведомлениям, их постоянному потоку. Мы больше не тратим столько времени на активный просмотр веб-страниц и общение с людьми, которых знаем, а вместо этого получаем поток контента. Это означает переход от самостоятельного поведения к пассивному потреблению и постоянному переключению контекста. Это приводит к ухудшению способности концентрироваться и принимать осознанные решения», — отмечает автор исследования Джон Берн-Мердок.

Но не все потеряно, полагают ученые. Они настаивают на том, что потенциал человеческого интеллекта не исчерпан. Однако, чтобы сохранить его, нужно пересмотреть свое отношение к информации и научиться использовать цифровые технологии для развития, а не отвлечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322966/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Почти все население Земли живет в условиях загрязненного воздуха — исследование
Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в Минобразования
Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые
Инфляция и настроения потребителей в Кыргызстане. Что изменилось в 2024 году
Ученые смогут предсказывать землетрясения заранее: апробация проходит в Бишкеке
Ученые из Таласа и Сибири нашли способ очистки Арктики от нефтяных разливов
Мигрантофобская риторика в РФ повлечет за собой дефицит рабочих рук — эксперты
В Конгрессе США заявили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение
Под толщей льда Гренландии нашли заброшенный город
Кыргызстан улучшил позиции в Глобальном индексе миролюбия
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Стройку водоканала Кош-Теп в&nbsp;Афганистане, финансируемую USAID, приостановят Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
16:49
Ученые обеспокоены: люди стали хуже мыслить логически и решать простые задачи Ученые обеспокоены: люди стали хуже мыслить логически и...
16:17
В природный парк «Ала-Арча» запретят въезд на автомобилях
16:01
Рост цен. Какие продукты подорожали за неделю в Кыргызстане, Казахстане и России
16:00
Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не может добиться справедливости шестой год
15:54
Заражение ОРВИ и гриппом в Кыргызстане значительно снизилось