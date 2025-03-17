Ученые обеспокоены: люди стали хуже мыслить логически и решать простые задачи

Люди теряют способность мыслить логически и решать простейшие задачи. К таким выводам пришли эксперты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, сообщает Financial Times.

Отмечается, что тенденция наметилась в 2010 году. Именно тогда, судя по тестам, способность рассуждать и находить логический подход к решению задач начала снижатся, и это продолжается.

По данным исследований, навыки решения задач и концентрация падают не только у подростков, но и у взрослых. Эксперты связывают это с растущей зависимостью от цифровых технологий и клиповым мышлением.

В развитых странах решать простые математические задачи не способны 25 процентов взрослых, а в США таких 35 процентов.

После 2015-го число 18-летних с проблемами внимания резко увеличилось.

Проблемы с грамотностью и арифметикой все чаще встречаются в государствах с высоким уровнем дохода.

По мнению экспертов, цифровая среда способствует пассивному потреблению информации, вытесняя глубокое мышление.

«Мы перешли от чтения книг и активного поиска знаний к бесконечному скроллингу и уведомлениям, их постоянному потоку. Мы больше не тратим столько времени на активный просмотр веб-страниц и общение с людьми, которых знаем, а вместо этого получаем поток контента. Это означает переход от самостоятельного поведения к пассивному потреблению и постоянному переключению контекста. Это приводит к ухудшению способности концентрироваться и принимать осознанные решения», — отмечает автор исследования Джон Берн-Мердок.

Но не все потеряно, полагают ученые. Они настаивают на том, что потенциал человеческого интеллекта не исчерпан. Однако, чтобы сохранить его, нужно пересмотреть свое отношение к информации и научиться использовать цифровые технологии для развития, а не отвлечения.