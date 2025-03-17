В селе Кара-Булак построят школу на 150 ученических мест: объявлен тендер

В селе Кара-Булак Кыз-Кульского айыл окмоту Сузакского района построят школу на 150 ученических мест. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Джалал-Абадское областное управление капитального строительства объявило закупку работ по проекту возведения школы № 59 имени А.Молдоисаева.

Формат и метод закупок неограниченные.

На строительство корпусов планируется потратить 112 миллионов 700 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 1 апреля 2025 года.

Гарантийное обеспечение составляет 2 процента от суммы предложения.

Работы должны быть завершены в течение 15 месяцев с момента подписания контракта при условии своевременного финансирования.