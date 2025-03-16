Более 1 тысячи 300 сотрудников «Голоса Америки» отправлены в отпуск

Более 1 тысячи 300 сотрудников «Голоса Америки» отправлены в административные отпуска, а сама радиостанция прекращает вещание. Об этом сообщил ее директор Майкл Абрамовиц.

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года знаменитый «Голос Америки» замолчал. Сегодня утром я узнал, что практически весь штат «Голоса Америки» — более 1 тысячи 300 журналистов, продюсеров и сотрудников вспомогательного персонала — отправлены в административный отпуск. Как и я», — написал он в социальной сети LinkedIn.

Телеканал ABC News сообщил, что все штатные работники радиостанции «Голос Америки» получили уведомление о переводе на оплачиваемый административный отпуск.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении элементов федеральной бюрократии, которые «определил как ненужные». Под сокращение, согласно документу, подпадает и Агентство США по глобальным медиа, которое финансирует такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Бюро «Радио Свобода» есть и в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан — «Азаттык».