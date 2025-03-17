Район отключения:

  • проспект Чингиза Айтматова, дома № 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6;
  • улица Токтоналиева, дома № 139/3, 157, 153, 153/3, 155;
  • улица Океева, дома № 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8.

Кроме того, воды не будет на отрезке, ограниченном Южным БЧК — улицей Куйручук — Восточным БЧК — улицей Молдокулова.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Аэропорт» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой. 