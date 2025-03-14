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Общество

Екатеринбург возобновит прямые рейсы на Иссык-Куль в Тамчи в июне

Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и аэропортом «Тамчи» в Иссык-Кульской области Кыргызстана будет запущено в июне. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, соответствующие переговоры пройдут на международной туристской выставке «Лето-2025», которая состоится в Екатеринбурге 3-4 апреля.

Отмечено, что озеро Иссык-Куль является главной здравницей Кыргызстана. Ежегодно Иссык-Кульскую область посещают более 1 миллиона гостей, главным образом граждане России, Казахстана и Узбекистана.

«Мы ожидаем прямое авиасообщение на курорт Тамчи, это северный Иссык-Куль, помимо существующего авиасообщения регулярного в Бишкек, что сделает еще более удобным посещение Иссык-Кульского района и Иссык-Куля. Мы ожидаем, что рейсы будут в июне», — сказал Михаил Мальцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322778/
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