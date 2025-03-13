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Общество

В Ошской области в результате землетрясения пострадало 25 домов и 12 школ

МЧС определило список объектов в Ошской области, пострадавших в результате землетрясения 12 марта.

По данным ведомства, всего по области пострадало 25 домов, 12 школ, 1 детский сад и 1 здание ЦСМ. Уровень разрушений не уточняется. 

Отмечается, что 13 из пострадавших домов расположены в Алайском районе, один из них находится в аварийном состоянии. Остальные пострадавшие 12 домов относятся к территории Кара-Сууйского района, там же находятся и 12 школ, детский сад и ЦСМ. 

По данным МЧС, комиссия определила, что трещины в домах уже имелись на момент землетрясения, которое усугубило ситуацию. Хозяева 11 из 25 пострадавших домов застраховали свое жилье. 

Кроме этого, в ведомстве отметили, что в результате землетрясения появились трещины и в других школах и домах, расположенных в разных селах Кара-Сууйского района. В общей сложности насчитывается более 20 объектов. 

В ведомстве не уточнили, какую сумму составил ущерб от землетрясения и планируется ли выплата какой-либо компенсации пострадавшим. 

Напомним, 12 марта в 9.11 в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила:

  • Ош — около 5 баллов;
  • села Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман, Кыргыз-Чек — около 5 баллов;
  • село Кара-Суу — 4 балла.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322636/
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