В Ошской области в результате землетрясения пострадало 25 домов и 12 школ

МЧС определило список объектов в Ошской области, пострадавших в результате землетрясения 12 марта.

По данным ведомства, всего по области пострадало 25 домов, 12 школ, 1 детский сад и 1 здание ЦСМ. Уровень разрушений не уточняется.

Отмечается, что 13 из пострадавших домов расположены в Алайском районе, один из них находится в аварийном состоянии. Остальные пострадавшие 12 домов относятся к территории Кара-Сууйского района, там же находятся и 12 школ, детский сад и ЦСМ.

По данным МЧС, комиссия определила, что трещины в домах уже имелись на момент землетрясения, которое усугубило ситуацию. Хозяева 11 из 25 пострадавших домов застраховали свое жилье.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что в результате землетрясения появились трещины и в других школах и домах, расположенных в разных селах Кара-Сууйского района. В общей сложности насчитывается более 20 объектов.

В ведомстве не уточнили, какую сумму составил ущерб от землетрясения и планируется ли выплата какой-либо компенсации пострадавшим.

Напомним, 12 марта в 9.11 в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила: