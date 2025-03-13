Отдавать невостребованные тела медицинским вузам для обучения предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева предлагает передавать невостребованные трупы медицинским вузам для обучения студентов. Она разработала соответствующий законопроект.

Как поясняет инициатор, документ написан для обеспечения комплексного подхода к качественному медицинскому образованию и научным исследованиям путем создания нормативно-правовой базы использования невостребованных трупов для практического обучения студентов медицинских вузов через практический опыт работы с анатомическим материалом.

По ее мнению, необходимо установить четкие правовые нормы, регламентирующие порядок использования невостребованных трупов для медицинского образования и научных исследований.

Сегодня в Кыргызстане 12 государственных образовательных организаций готовят 17 тысяч 449 студентов медицинского направления, а 22 негосударственные образовательные организации обучают 16 тысяч 835 студентов медицинского профиля. Всего по программам медицинского направления обучаются 34 тысячи 284 студента.

Недостаточный доступ к анатомическому материалу в процессе обучения приводит к снижению качества медицинского образования и, как следствие, к выпуску недостаточно подготовленных специалистов, что непосредственно влияет на уровень медицинской помощи населению.



Согласно статистике Республиканского патологоанатомического бюро, в 2023 году зарегистрировано 204 невостребованных трупа, в 2024-м — 193, с начала 2025 года — 15.

Депутат предлагает ввести четкое определение понятия «невостребованный труп» — это тело умершего без признаков насильственной смерти, с установленной личностью, подтвержденной причиной смерти и диагнозом заболевания, которое не востребовано родственниками в течение 30 дней после установления причины смерти. Установить прозрачный механизм передачи таких тел научно-исследовательским организациям и организациям высшего профессионального медицинского образования на основании письменного запроса и с разрешения органов внутренних дел.