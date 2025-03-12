В Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату

В Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам за растрату более $3,2 миллиона. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Виновным также признан бывший начальник охраны экс-главы государства Теймураз Джанашия, которому назначили штраф в размере более $1 тысячи.

Уточняется, что Тбилисский городской суд признал Михаила Саакашвили виновным по делу о растрате государственных средств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили.

Михаил Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013-м, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007-го, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» и растрате государственных средств в размере около 9 миллионов лари (более $3,2 миллиона) находятся на рассмотрении.

В октябре 2021 года бывший президент тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему предъявлено новое обвинение — в незаконном пересечении границы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья Михаила Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится по настоящее время.