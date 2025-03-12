Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и перрона проведут в аэропорту «Манас»

В международном аэропорту «Манас» до конца 2025 года проведут полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона и светосигнального оборудования. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Председатель правления компании Манасбек Самидинов отметил, что для реализации проекта создана база для рабочих, открыто общежитие, подготовлены асфальтобетонный завод и необходимая инфраструктура.

Реконструкцией займется китайская фирма China Road and Bridge Corporation (CRBC), с которой ранее подписали соответствующее соглашение.

Специалисты полностью заменят покрытие взлетно-посадочной полосы и перрона, а также установят новую светосигнальную систему третьей категории, которая позволит принимать и отправлять рейсы в сложных метеоусловиях.

Такая же модернизация будет проведена в международном аэропорту «Ош».