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Общество

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и перрона проведут в аэропорту «Манас»

В международном аэропорту «Манас» до конца 2025 года проведут полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона и светосигнального оборудования. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Председатель правления компании Манасбек Самидинов отметил, что для реализации проекта создана база для рабочих, открыто общежитие, подготовлены асфальтобетонный завод и необходимая инфраструктура.

Реконструкцией займется китайская фирма China Road and Bridge Corporation (CRBC), с которой ранее подписали соответствующее соглашение.

Специалисты полностью заменят покрытие взлетно-посадочной полосы и перрона, а также установят новую светосигнальную систему третьей категории, которая позволит принимать и отправлять рейсы в сложных метеоусловиях.

Такая же модернизация будет проведена в международном аэропорту «Ош».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322470/
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