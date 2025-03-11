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Общество

Кыргызстанскому поэту вручили Международную литературную премию Сербии

Кыргызстанский поэт Рахим Карим удостоен Международной литературной премии имени лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (Сербия).

Как указано в дипломе, награда присуждена Рахиму Кариму «за литературную дружбу с сербскими писателями и его вклад в мировую культуру».

Напомним, Рахим Карим — узбекско-кыргызско-русский советский поэт, писатель, публицист, переводчик (родился в 1960 году в Оше). Выпускник Московского литературного института имени Максима Горького (1986, семинар Егора Исаева, Владимира Милькова). Член Национального союза писателей, Союза журналистов Кыргызстана. Официальный представитель Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон — Будапешт) в КР. Сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии (Россия), член Союза писателей России. Лауреат республиканских литературных премий имени Молдо Нияза, Эгемберди Эрматова.

Рахим Карим — неоднократный участник конкурсов молодых писателей Узбекистана. Автор национального бестселлера «Камила» (2005). Обладатель второй премии Международного книжного форума «Открытый Центральноазиатский книжный форум и литературный фестиваль — 2012» (Великобритания). Номинант Всероссийской литературной премии «Поэт года — 2013, 2014, 2015», «Наследие-2015, 2016», имени Сергея Есенина (2016).

Награжден серебряной медалью Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт» в номинации «Евразийский поэт». Автор около 60 книг оригинальной, переводной поэзии и прозы.

Произведения, книги опубликованы и изданы во многих странах мира и переведены на более чем 25 языков.

Рахим Карим — автор более 20 популярных патриотических песен на кыргызском, узбекском, русском языках, написанных совместно с композиторами из Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана и Германии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322434/
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