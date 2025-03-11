В Кыргызстане внедрили систему QR-оплаты для продажи рыболовных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, оплату принимают исключительно в национальной валюте. Платежи можно внести на счет департамента через периферийные устройства «Айыл Банка» или безналичным способом через сайт министерства agro.gov.kg, отсканировав ELQR-код с помощью любых мобильных приложений и электронных кошельков.

Государственное учреждение «Агросмарт» выступает разработчиком и техническим оператором системы, обеспечивая удобство и безопасность процесса.

На данный момент департамент предоставляет гражданам возможность приобрести билеты для различных видов рыб: