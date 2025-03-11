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Общество

В Кыргызстане внедрили систему QR-оплаты для продажи рыболовных билетов

В Кыргызстане внедрили систему QR-оплаты для продажи рыболовных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, оплату принимают исключительно в национальной валюте. Платежи можно внести на счет департамента через периферийные устройства «Айыл Банка» или безналичным способом через сайт министерства agro.gov.kg, отсканировав ELQR-код с помощью любых мобильных приложений и электронных кошельков.

Государственное учреждение «Агросмарт» выступает разработчиком и техническим оператором системы, обеспечивая удобство и безопасность процесса.

На данный момент департамент предоставляет гражданам возможность приобрести билеты для различных видов рыб:

  • рыболовная карточка «Речная форель» — 463 сома;
  • рыболовная карточка «Речной осман» — 363 сома;
  • рыболовный билет «Крупный частик» — 413 сомов;
  • рыболовный билет «Мелкий частик» — 313 сомов;
  • рыболовный билет на озеро Иссык-Куль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322419/
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