Реку Аламедин очистили почти от 47 тысяч тонн мусора

В Бишкеке завершили очистку русла реки Аламедин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время очистки 11 километров реки сотрудники муниципалитета совершили 2 тысячи 100 рейсов и вывезли 46 тысяч 822 тонны мусора.

«На этом работы не остановят. Сегодня, помимо основных работ, мы запустим малые экскаваторы для косметических работ, чтобы привести реку в эстетический вид», — сказал мэр Айбек Джунушалиев.

Для укрепления берегов реки высыпали 4 тысячи 287 тонн щебня и демонтировали 16 объектов на берегу, не имевших разрешительных документов.

МП «Бишкекзеленстрой» поручили благоустроить прилегающую территорию, организовать прогулочную зону, создать условия для досуга горожан и сделать остальные работы по укреплению берегов реки, а МП «Бишкекасфальтсервис» — провести ямочный ремонт на определенных участках по прогулочной зоне.

Отмечается, что реку Ала-Арчу планируют очистить до 20 марта.

Механическая очистка является важным шагом для предотвращения наводнений, улучшения качества воды и создания комфортной городской среды.