Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьшать не будут

В Кыргызстане создана рабочая группа из числа ректоров, ученых и других экспертов, которая обсудит сокращение сроков обучения в вузах. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции Министерства образования и науки.

По словам начальника управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Айнуры Исираиловой, 11 высшим учебным заведениям в республике присужден особый статус, дающий финансовую и академическую автономию.

«У них есть право разработать экспериментальные образовательные стандарты и программу трехлетнего обучения. Мы пока рассматриваем сроки обучения, перечень профессий. Да, Болонская система предусматривает четыре года для бакалавриата, за это время студент должен освоить 240 кредит-часов. И даже если мы перейдем на трехлетнее обучение, количество кредит-часов должно остаться прежним, их мы не сокращаем. Программа будет другой, студенты перейдут сразу на специфику», — пояснила она.

Айнура Исираилова подчеркнула, что при соблюдении кредит-часов у желающих поступить в магистратуру в зарубежные вузы проблем не возникнет.

«Качество подготовки специалистов тоже не пострадает. Даже когда учились пять лет, было мнение, что качества нет. Поэтому наша задача, — наоборот, повысить его», — добавила она.

Отметим, что возможность сокращения бакалавриата появится в связи с переходом на 12-летнее школьное образование.