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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году

Министерство образования и науки Кыргызстана не будет объявлять дату начала приемной кампании в первый и второй классы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, процесс записи детей максимально упрощен.

Родителям не нужно нигде регистрироваться, открывать электронную почту или собирать какие-либо справки.

«С нашей стороны все готово. Но мы ждем, пока доработают функционал банковских и других приложений, где родителей идентифицируют по ИНН. Родители будут просто получать уведомления о том, в какую школу записан их ребенок. Им нужно только согласиться либо отказаться, нажав одну кнопку. Мы знаем все о родителях и детях, ведь все государственные системы максимально интегрируются. Мы уже всех детей «посадили», — сказала Лира Самыкбаева.

Она заметила: граждане получают уведомления в приложениях о том, что надо оплатить налог или комуслуги. По такому же принципу придет уведомление о зачислении ребенка в школу.

«До 1 июня родители должны согласиться с указанной школой. В случае несогласия с 1 июня им откроется список учебных заведений с доступными вакантными местами. Встать в очередь, как раньше, возможности не будет. Если граждане проживают не по прописке, то до 1 июня они должны ее поменять либо запишут ребенка в ту школу, где есть места», — добавила замминистра.

Отметим, в прошлые годы родителям учеников первых классов нужно было регистрироваться в информационной системе «Мектеп».

В этом году в связи с переходом на 12-летнее образование часть детей примут в первый класс, а часть — сразу во второй.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322407/
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