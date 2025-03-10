На территории рынка «Орто-Сай» по улице Безымянной строится первая роторная парковка на десять машин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отмечается, что после тестовых работ автостоянка начнет работать.
В районах с достаточной площадью планируется строительство многоярусных парковок, в то время как в местах с ограниченным пространством будут установлены роторные парковочные системы.
Кроме того, завершение строительства парковки на 252 автомобиля на территории рынка планируется летом текущего года.