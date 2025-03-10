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Общество

Сельскохозяйственное страхование намерены развивать в Кыргызстане

В Кыргызстане сельскохозяйственное страхование практически не имеет своей истории. Изменить ситуацию намерено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое вынесло на общественное обсуждение законопроект «О страховании c государственной поддержкой в сельском хозяйстве».

По данным ведомства, сельское хозяйство в республике является одной из ключевых отраслей экономики. Оно напрямую зависит от природно-климатических и многих других внешних факторов.

В большинстве стран важное место занимает страхование. К примеру, на Кипре степень охвата страхованием составляет 100 процентов, в Австрии — 78 процентов, Германии — 43 процента и Испании — 26 процентов.

В КР основы страхования в сельском хозяйстве заложены в редакции Закона «Об особенностях страхования в растениеводстве» от 26 января 2009 года № 31, однако страховая деятельность аграрной отрасли так и не получила применения, подчеркивают в Минсельхозе.

Согласно закону, страхованию подлежат шесть видов сельхозкультур — зерновые колосовые, кукуруза на зерно, фасоль, хлопок, табак, сахарная свекла. При этом только три компании имеют лицензию на осуществление страхования урожая сельскохозяйственных культур.

«Из-за отсутствия действенного механизма закон не реализуется в полной мере, поскольку заложенные им нормы о возмещении государством части страховой премии сельхозпроизводителям и страховой выплаты не выделяются, а республиканский сельскохозяйственный страховой фонд отсутствует. Правовой механизм страхования, заложенный в документе, оказался неэффективным и нежизнеспособным», — говорится в справке-обосновании.

В Минсельхозе считают, что введение нового закона позволит внедрить полноценную программу страхования в сельскохозяйственном секторе с предоставлением страховой защиты фермерам и сельхозпроизводителям от погодных, природных и прочих рисков.

Вводится определение «индексное страхование». Законопроект также создает предпосылки для страхования животноводства и аквакультуры.

Уточняется, что программа субсидированного агрострахования поспособствует привлечению частного капитала для финансирования восстановления сельхозпроизводства после наступления неблагоприятных погодных событий.

«Это существенно снизит потребность в масштабных ситуативных выплатах из госбюджета для восстановления аграрного производства, так как большая часть таких убытков будет выплачиваться страховыми и перестраховочными компаниями, в том числе за счет привлеченного капитала из других стран. Страхование приблизит аграрный сектор Кыргызстана к существующим стандартам и практикам других государств ЕАЭС, в которых, в отличие от нашей республики, данная опция работает», — отмечают в ведомстве.

Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств для субсидирования премии по агрострахованию. Ставка субсидирования определяется решением кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322189/
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