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Общество

Национальный банк предупреждает: мошенники выдают себя за руководство НБ КР

Неизвестные под видом руководства Национального банка посредством мессенджеров отправляют сообщения бывшим и действующим председателям коммерческих банков и извещают о якобы возникших проблемах с законом.

При этом аккаунт злоумышленников для убедительности может содержать подлинную фотографию председателя, его заместителя либо другого представителя руководства НБ КР.

Следом на связь выходит мнимый сотрудник правоохранительных органов, который под различными предлогами просит перевести деньги.

В этой связи Нацбанк предупреждает, что это мошенники.

«Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям. В случае сомнений перепроверяйте информацию в официальных источниках и ни под какими предлогами не переводите деньги неизвестным.

Помните, что Национальный банк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и не предлагает перевести деньги на так называемый безопасный счет», — говорится в сообщении.

НБ КР не открывает счета гражданам, не обслуживает физические лица и не проводит денежные расчеты с населением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321939/
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