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Общество

Министерство образования Кыргызстана отменило тестирование «Алтын тамга»

Министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева подписала приказ об отмене итогового национального тестирования «Алтын тамга» для образовательных программ среднего общего образования в 2024/2025 учебном году.

приказа министра образования и науки КР об отмене национального тестирования «Алтын тамга»
Фото приказа министра образования и науки КР об отмене национального тестирования «Алтын тамга»

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 Как уточняется в документе, отмена связана с постановлением правительства от 5 марта 2021 года № 72 и направлена на предотвращение коррупционных рисков. В связи с этим Министерство образования признало утратившим силу положение о проведении аттестации в форме стандартизированного бланкового теста, утвержденное приказом от 14 марта 2024 года № 404/1.

Департамент образования Бишкека, управление образования Оша, а также руководители районных и городских отделов образования должны довести данное решение до образовательных учреждений. Контроль за его исполнением возложен на заместителя министра Надиру Джусупбекову.

«Алтын тамга» — итоговое национальное тестирование для выпускников школ, претендующих на аттестат с отличием. Введен в 2011 году, экзамен оценивал знания по основным предметам.

Тестирование не было обязательным для всех выпускников, но предоставляло возможность лучшим учащимся подтвердить высокий уровень знаний и получить аттестат особого образца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321882/
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