Министерство образования Кыргызстана отменило тестирование «Алтын тамга»

Министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева подписала приказ об отмене итогового национального тестирования «Алтын тамга» для образовательных программ среднего общего образования в 2024/2025 учебном году.

Фото приказа министра образования и науки КР об отмене национального тестирования «Алтын тамга»

Как уточняется в документе, отмена связана с постановлением правительства от 5 марта 2021 года № 72 и направлена на предотвращение коррупционных рисков. В связи с этим Министерство образования признало утратившим силу положение о проведении аттестации в форме стандартизированного бланкового теста, утвержденное приказом от 14 марта 2024 года № 404/1.

Департамент образования Бишкека, управление образования Оша, а также руководители районных и городских отделов образования должны довести данное решение до образовательных учреждений. Контроль за его исполнением возложен на заместителя министра Надиру Джусупбекову.