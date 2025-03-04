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Общество

Ежемесячное социальное пособие. Кто имеет на него право и какие нужны документы

Ежемесячное социальное пособие в Кыргызстане назначают лицам, которые признаны нетрудоспособными и не имеют права на пенсионное обеспечение. Об этом рассказали в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Какой размер у ежемесячного социального пособия?

Для детей до 18 лет:

  • дети с ограниченными возможностями здоровья — 8 тысяч сомов;

  • дети, потерявшие одного родителя, — 3 тысячи сомов;

  • дети, потерявшие обоих родителей, — 6 тысяч сомов.

Для лиц старше 18 лет:

  • лица с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы — 8 тысяч сомов;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы — 6 тысяч 600 сомов;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы — 5 тысяч 400 сомов;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья I группы — 5 тысяч 500 сомов;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья II группы — 3 тысячи сомов;

  • лица с ограниченными возможностями здоровья III группы — 2 тысячи сомов.

Дополнительные категории:

  • матери-героини (по достижении возраста 55 лет) — 3 тысячи сомов;

  • пожилые граждане: мужчины (по достижении 65 лет), женщины (по достижении 60 лет) — 2 тысячи сомов.

В случае проживания лиц в населенных пунктах, в которых установлены районные коэффициенты, пособие рассчитывается с учетом этих коэффициентов.

Какие документы необходимы для получения пособия?

  • паспорт;

  • заявление;

  • банковские реквизиты.

Если в информационных системах государственных органов отсутствуют необходимые сведения, могут быть затребованы дополнительные документы:

  • справка медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающая инвалидность;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • свидетельство о смерти кормильца;

  • справка из Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД;

  • удостоверение матери-героини.

Куда обращаться за назначением пособия?

Гражданам для назначения ежемесячного социального пособия необходимо обратиться в районные (городские) управления труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321428/
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