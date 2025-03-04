Ежемесячное социальное пособие. Кто имеет на него право и какие нужны документы

Ежемесячное социальное пособие в Кыргызстане назначают лицам, которые признаны нетрудоспособными и не имеют права на пенсионное обеспечение. Об этом рассказали в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Какой размер у ежемесячного социального пособия? Для детей до 18 лет: дети с ограниченными возможностями здоровья — 8 тысяч сомов;

дети, потерявшие одного родителя, — 3 тысячи сомов;

дети, потерявшие обоих родителей, — 6 тысяч сомов. Для лиц старше 18 лет: лица с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы — 8 тысяч сомов;

лица с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы — 6 тысяч 600 сомов;

лица с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы — 5 тысяч 400 сомов;

лица с ограниченными возможностями здоровья I группы — 5 тысяч 500 сомов;

лица с ограниченными возможностями здоровья II группы — 3 тысячи сомов;

лица с ограниченными возможностями здоровья III группы — 2 тысячи сомов. Дополнительные категории: матери-героини (по достижении возраста 55 лет) — 3 тысячи сомов;

пожилые граждане: мужчины (по достижении 65 лет), женщины (по достижении 60 лет) — 2 тысячи сомов. В случае проживания лиц в населенных пунктах, в которых установлены районные коэффициенты, пособие рассчитывается с учетом этих коэффициентов.

Какие документы необходимы для получения пособия? паспорт;

заявление;

банковские реквизиты. Если в информационных системах государственных органов отсутствуют необходимые сведения, могут быть затребованы дополнительные документы: справка медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающая инвалидность;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти кормильца;

справка из Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД;

удостоверение матери-героини.