Экс-завуч узнала об утечке данных педагогов с сайта мэрии после звонка афериста

Бывшая заведующая учебной частью одной из столичных школ обратилась в 24.kg с жалобой на утечку персональных данных с сайта департамента образования мэрии Бишкека.

Женщина сообщила, что столкнулась с мошенниками, которые знали ее полное имя, домашний адрес, телефонный номер и прошлое место работы.

По словам экс-завуча, сначала ей написала бывший директор школы с казахского номера и предупредила, что ГКНБ проводит следственные мероприятия и проверяет нынешних и бывших сотрудников учебного заведения. Через некоторое время ей позвонил мужчина и представился куратором по проверке. Бывший директор заверила завуча, что она лично виделась с сотрудником, уверяла в его порядочности и просила никому не разглашать информацию.

Женщина почувствовала неладное, когда мужчина по телефону сообщил, что ее счета в банке связаны с терроризмом. Она бросила трубку и позвонила на горячую линию в ГКНБ, где ей сообщили, что это мошенники. В спецслужбах заверили, что разговоры на такую тему не ведут по телефону.

Выяснилось, что информация, которой владел липовый сотрудник органов, находится в открытом доступе в интернете. При поиске школы, где работала завуч, выходит ссылка на документ от департамента образования муниципалитета с полным списком педагогов школы, где указаны их должности, награды, образование, домашние адреса, номера телефонов и почта.

«Вот как не действовать мошенникам, если у них в руках такая бомба замедленного действия и они знают все о человеке? Там написано, в каком году окончил вуз, где начал работать, педагогический стаж, домашний адрес, награды и все остальное», — сообщила женщина.

В пресс-службе столичной мэрии обещали предоставить информацию позже.