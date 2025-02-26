Диагностика поведения детей, обучение родителей. Как намерены остановить суициды

Концепция государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы предусматривает и профилактику суицидов среди детей.

В документе отмечено, что проблема продолжает вызывать беспокойство.

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За 10 лет (2011-2020 годы) общее число самоубийств среди несовершеннолетних составило 896.

Чаще всего причинами суицидов называют ссоры с родителями, психологические проблемы, отношения со сверстниками, проблемы в школе, материальные трудности и другое. Однако установление основных причин требует углубленного изучения.

«Для предотвращения суицидов среди детей и молодежи необходим тщательный анализ каждого факта. С учетом мировой практики будет разработана система оценки уязвимости и склонности к суицидальному поведению, которая будет использоваться в учебных заведениях (с обеспечением конфиденциальности для исключения стигматизации ребенка). Система оценки уязвимости поможет выявлять жертв рэкета, жестокого обращения и насилия, в том числе семейного, для оказания им своевременной помощи», — говорится в документе.

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По результатам такой диагностики должны применяться коррекционные программы для детей и их родителей.

«Учитывая, что педагоги могут невольно стигматизировать отдельных детей, необходимо проводить разъяснительную и образовательную работу с учителями с целью недопущения подобного поведения. Нужно внедрять отдельные программы для родителей и опекунов, которые позволят улучшить отношения с детьми и помочь им справиться с психологическими особенностями подросткового возраста», — считают авторы концепции.

Отметим, что за последний месяц в Кыргызстане зарегистрировано несколько случаев суицидов среди школьников.