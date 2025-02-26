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Общество

Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы, снимут в Кыргызстане

Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, снимут в Кыргызстане. Творческое производственное объединение «Кыргызсериал» при Министерстве культуры объявило соответствующий тендер на производство художественного многосерийного фильма. Заявка размещена на портале госзакупок.

На производство сериала выделяют 40 миллионов сомов. В основу сюжета лягут героические подвиги женщин-воинов из Кыргызстана, участвовавших в освободительной борьбе против фашистских захватчиков. Лента будет состоять из восьми серий. Хронометраж каждой из них 45-50 минут.

Срок подачи заявок — до 5 марта 2025 года. Завершить проект планируется 19 ноября.

Производством сериала займется победитель тендера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321094/
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