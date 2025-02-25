Авто с иностранными номерами, прошедшим легализацию, присвоят код региона 10

Автомобилям с иностранными номерами, прошедшим процедуру легализации, присвоят код десятого региона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбек Шералиев.
Он уточнил, что на авто, подлежащие легализации, будут установлены номера с указанием региона 10.
Особенность кода 10 заключается в том, что машины, имеющие его, не могут быть проданы, подарены или заложены.
Отметим, в Кыргызстане действуют и указаны на госномерах следующие коды регионов:
- 01 — Бишкек;
- 02 — Ош;
- 03 — Баткенская область;
- 04 — Джалал-Абадская область;
- 05 — Нарынская область;
- 06 — Ошская область;
- 07 — Таласская область;
- 08 — Чуйская область;
- 09 — Иссык-Кульская область.