Авто с иностранными номерами, прошедшим легализацию, присвоят код региона 10

Автомобилям с иностранными номерами, прошедшим процедуру легализации, присвоят код десятого региона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбек Шералиев.

Он уточнил, что на авто, подлежащие легализации, будут установлены номера с указанием региона 10.

Особенность кода 10 заключается в том, что машины, имеющие его, не могут быть проданы, подарены или заложены.

Отметим, в Кыргызстане действуют и указаны на госномерах следующие коды регионов: