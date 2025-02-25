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Общество

Авто с иностранными номерами, прошедшим легализацию, присвоят код региона 10

Автомобилям с иностранными номерами, прошедшим процедуру легализации, присвоят код десятого региона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбек Шералиев.

Он уточнил, что на авто, подлежащие легализации, будут установлены номера с указанием региона 10.

Особенность кода 10 заключается в том, что машины, имеющие его, не могут быть проданы, подарены или заложены.

Отметим, в Кыргызстане действуют и указаны на госномерах следующие коды регионов:

  • 01 — Бишкек;
  • 02 — Ош;
  • 03 — Баткенская область;
  • 04 — Джалал-Абадская область;
  • 05 — Нарынская область;
  • 06 — Ошская область;
  • 07 — Таласская область;
  • 08 — Чуйская область;
  • 09 — Иссык-Кульская область.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321044/
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