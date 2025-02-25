Живут не только на Памире. Афганские кыргызы просят власти КР о помощи

В Афганистане этнические кыргызы живут не только на Памире, но и в остальных частях страны. По некоторым данным, сейчас в Афганистане проживает более тысячи этнических кыргызов, но часть из них желает переселиться в Кыргызстан и просит помощи властей. Новое руководство Афганистана не против выезда из страны этнических кыргызов, но для этого им необходимо помочь с документами.

Не только на Памире

Кроме Памира (Ваханский коридор), этнические кыргызы обосновались в 20 провинциях Афганистана. Такие данные собрал Ражабали Кадыров, руководитель общественного объединения «Сарыкол», созданного для сплочения этнических кыргызов по всему миру. Кадыров сам является уроженцем Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сейчас он живет в селе Сары-Могол Алайского района Ошской области.

На собрании общественного объединения «Кырк уруу — Кыргыз биримдиги» была поставлена задача узнать количество этнических кыргызов по всему миру. Ражабали Кадыров

Фото 24.kg. Ражабали Кадыров

Получив туристическую визу, первым делом Кадыров направился в Афганистан. Посетив многие провинции, он нашел проживающих там этнических кыргызов.

«Они переселись туда по-разным причинам: чьи-то предки приехали вместе с сыном Курманжан Датки Абдылдабеком, кто-то является потомком Сулаймана удайчи, чьи-то предки приехали вместе с кокандским ханом Худаяром. Есть потомки тех, кто переехал после установления советской власти. Что касается их нынешнего положения, то большинство заняты крестьянством, скотоводством, торговлей. Это большинство. Единицы же стали профессорами в вузах, есть даже заместитель министра. Парень по имени Амилла Памир — заместитель министра по делам границ и национальностей», — поведал глава объединения.

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По его словам, немало кыргызов живут в провинции Фарьяб. Это северо-запад Афганистана, граничащий с Туркменистаном и Ираном. Там находится могила сына Курманжан Датки — Абдылдабека. Там удалось найти его потомков и даже связать их с потомками Курманжан Датки, проживающих здесь, в Кыргызстане».

Абдымалик Бекзат – прямой потомок Абдылдабека в 5-м поколении.

Фото 24.kg. Абдымалик Бекзат

Всего Ражабали Кадырову удалось узнать о проживании в Афганистане около 100 семей, это примерно 1 тысяча человек. Из них 55 семей, или 401 человек, хотят возвратиться на историческую родину — в Кыргызстан. Они жители городов Кабул, Мазари-Шариф, а также провинций Фарьяб, Кундуз, Тахар, Файзабад.

Нищета и необразованность

«В Афганистане положение тяжелое. К примеру, в Фарьябе кыргызы заняты выращиванием сельхозкультур, большая проблема — дефицит поливной воды и неимоверная жара. Но самая большая проблема — необразованность. В Кабуле есть одна кыргызская семья, в которой шесть дочерей. Старшей 23 года, младшей — 8 лет. Они вынуждены сидеть дома, пойти в школу не могут. Глава семейства и замуж дочек не выдает, потому как опасается, что они должны будут остаться в Афганистане с мужьями и не смогут уехать вместе с родителями на историческую родину. Нищета и необразованность — вот основные проблемы кыргызов», — поведал историю собеседник.

Несмотря на свою малочисленность, этнические кыргызы стараются выдавать дочерей и женить сыновей только на представителях своей национальности, за исключением тех мест, где их совсем мало.

Еще одна проблема, о которой рассказал Ражабали Кадыров, — безопасность. Несмотря на тот факт, что новая власть Афганистана положила конец многолетнему конфликту и войне внутри государства, в селах все еще наблюдается напряженность, там правила диктуют местные полевые командиры. Хоть и редко, но между ними иногда происходят стычки.

Что мешает вернуться в Кыргызстан?

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Итак, 55 семей, или 401 человек, хотят переселиться из Афганистана в Кыргызстан. По словам Кадырова, беседа была проведена с каждым из них и все они дали знать, что хотят возвращения. Но есть одна загвоздка — отсутствие паспортов и неверные данные в графе «национальность».

По словам Ражабали Кадырова, из 401 человека паспорта есть у 300 граждан, у остальных вообще отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность. Но и у тех, кто имеет паспорт, есть проблема — в графе «национальность» у кого-то написано «узбек», у кого-то — «туркмен».

«Почему так получилось? Как уже было сказано, большинство там необразованные. И при получении паспорта там принято спрашивать не национальность, а к какому сообществу человек относится. И если наш сородич жил в месте, где много узбеков, он отвечал, что живет в сообществе узбеков или тюрков. Обычно узбеков, туркменов, кыргызов в Афганистане называют тюркским сообществом. Из-за чего и вышло так, что этнические кыргызы в паспортах были указаны как принадлежащие к другим этносам. Не все, конечно», — рассказал Ражабали Кадыров.

Афганские профильные госорганы для возвращение кыргызов на историческую родину просят их подтвердить свою этническую принадлежность. Кроме того, пока между правительствами двух стран не налажены дипломатические отношения, что в определенной мере тоже усложняет процесс возвращения этнических кыргызов.

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Правительство Кыргызстана приняло программу «Кайрылман» для возвращения на родину этнических кыргызов. Для этого необходимо предоставить доказательство об этнической принадлежности, что помогло бы получить гражданство в упрощенном порядке.

«В качестве доказательства можно предоставить книги по родословной — Санжыра. В правительстве Афганистана есть грамотные специалисты, знающие язык, проблем с переводом не будет, главное – представить доказательства. Мы писали в администрацию президента 29 раз! Оттуда наше письмо спускается главе Ошской области, те направляют письмо акиму Алайского района. Аким после беседы с нами понимает, что нам обязательно нужно встретиться с президентом и снова направляет письмо «наверх». Но оттуда опять письмо спускают в область», — рассказал собеседник.

Ражабали Кадыров отмечает, что положение этнических кыргызов в Афганистане очень тяжелое, во избежание их возможного исчезновения как этноса необходимо переселение, а силами одних общественных организаций это сделать невозможно из-за проблем с документами.

Нужна помощь государства. Необходимо попасть к президенту. А потом вместе с представителем правительства нужно поехать в Афганистан, встретиться с чиновниками и представить им доказательства этнической принадлежности. Ражабали Кадыров

Кроме этого, в случае переселения им необходимо помочь жильем, работой и получением образования, поскольку, по словам Кадырова, большинство желающих вернуться на родину не имеют средств даже на дорогу в Кыргызстан.

Ражабали Кадыров добавил, что готов обсудить пути решения проблемы со всеми, кто может и желает оказать дипломатическую и юридическую помощь. Связаться с ним можно по телефонам: 0508041691 и 772117182.