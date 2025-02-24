Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане ожидается резкое похолодание. Гидрометеорологическая служба МЧС распространила штормовое предупреждение.

Уточняется, что после продолжительного периода аномально теплой и сухой погоды 26-28 февраля ожидается резкое изменение погоды.

Синоптики прогнозируют временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах ожидается туман. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль — до 19-24 метров в секунду.

В сообщении также говорится, что ожидается значительное понижение температуры воздуха:

в Чуйской долине ночью до −2...−7 градусов, днем до 0...5 градусов;

в Таласской долине ночью до −6...−11 градусов, днем до −2...+3 градусов;

в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 0...−5 градусов, днем до 1...6 градусов;

в Иссык-Кульской котловине ночью до −4...−9 градусов, днем до 0...5 градусов;

в зоне земледелия Нарынской области ночью до −10...−15 градусов, днем до −2...+3 градусов;

в предгорных районах республики ночью до −6...−11 градусов, днем до 0...−5 градусов, в горных районах ночью до −8...−13 градусов, днем до −3...−8 градусов;

в высокогорных районах ночью до −18...−23 градусов, днем до −3...−8 градусов;

в Суусамырской долине ночью до −25...−30 градусов, днем до −7...−12 градусов.

Такие погодные условия ухудшат ситуацию на автодорогах, осложнят выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.