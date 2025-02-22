Режиссеры из Германии сняли фильм о женщинах из кыргызского села

Международный фестиваль документального кино в Салониках (Греция), который состоится 6-16 марта, объявил о составе участников конкурса. Список опубликован на сайте кинофорума.

Среди них работы из Греции, Парагвая, Израиля, Кении, США и других стран.

В международной программе представлен фильм Kick-off («Старт») режиссеров Росеры Кореллы и Стефано Обино, снятый в Кыргызстане. В Греции состоится мировая премьера ленты.

В селе Кок-Таш в Кыргызстане, где консервативные нормы обязывают женщин выполнять только домашнюю работу, активистка организует женский турнир по футболу, чтобы бросить вызов этим патриархальным традициям.

К участию приглашаются женщины всех возрастов, но это объявление вызывает напряженность, поскольку им приходится спрашивать разрешения своих мужей. Не имея футбольного опыта, женщины тайно тренируются на окраине, вдали от мужчин, которых не допускают на мероприятие.

Фестиваль документального кино в Салониках основан в 1999 году по инициативе Димитриса Эйпидеса, который до 2016-го занимал пост директора.

10 фильмов, отобранных для международного конкурса, будут бороться за «Золотого Александра» и «Серебряного Александра» — главные призы фестиваля.