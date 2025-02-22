17:06
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Общество

США депортируют мигрантов из Центральной Азии в Коста-Рику

Правительство Коста-Рики согласилось принять 200 депортированных из США граждан Центральной Азии и Индии, которые незаконно пересекли границу с Соединенными Штатами. Об этом сообщило The New York Times.

Как отмечается, из Коста-Рики их отправят в родные страны.

По словам президента Коста-Рики Родриго Чавеса, среди депортированных — граждане Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, Казахстана и Индии. Он сообщил, что прибывшие будут находиться в центре содержания мигрантов до шести недель, а затем их отправят самолетами в свои страны. Им запретят покидать территорию учреждения.

Как отметили в администрации президента Коста-Рики, процесс репатриации депортированных полностью финансирует правительство США и будет проходить под контролем Международной организации по миграции при ООН.

Как сообщает NBC News, первый депортационный рейс из США в Коста-Рику вылетел в четверг. На борту находились 135 нелегальных мигрантов, почти половина из которых — несовершеннолетние.

На прошлой неделе депортационные рейсы из США приняла Панама. Тремя самолетами в страну отправили нелегальных мигрантов из Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320797/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
В Конгресс внесен законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций
В США собираются построить крупнейшую плавучую атомную электростанцию
США могут пообещать Украине членство в НАТО, если РФ нарушит мирное соглашение
Переговоры США и России в Саудовской Аравии: Украина их не признает
Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США
Вашингтон о переговорах по Украине: без Европы, но с учетом ее интересов
При законном нахождении в России препятствий для приема детей в школу нет
Посол Кыргызстана в США встретился с представителем Госдепа
Регистрацию на сельхозработы в Великобритании откроют 17 февраля
Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоит снять квартиру в&nbsp;Бишкеке. Где они дешевле и&nbsp;дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего
Новый Земельный кодекс. В&nbsp;центре Бишкека собирают подписи против Новый Земельный кодекс. В центре Бишкека собирают подписи против
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
22 февраля, суббота
16:48
Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала...
16:17
CPJ призывает отменить уголовную ответственность за клевету в интернете и СМИ
15:58
Центральная Азия расширяет сотрудничество по использованию общих рек
15:56
США депортируют мигрантов из Центральной Азии в Коста-Рику
15:36
Определились чемпионки Кыргызстана по шахматам