США депортируют мигрантов из Центральной Азии в Коста-Рику

Правительство Коста-Рики согласилось принять 200 депортированных из США граждан Центральной Азии и Индии, которые незаконно пересекли границу с Соединенными Штатами. Об этом сообщило The New York Times.

Как отмечается, из Коста-Рики их отправят в родные страны.

По словам президента Коста-Рики Родриго Чавеса, среди депортированных — граждане Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, Казахстана и Индии. Он сообщил, что прибывшие будут находиться в центре содержания мигрантов до шести недель, а затем их отправят самолетами в свои страны. Им запретят покидать территорию учреждения.

Как отметили в администрации президента Коста-Рики, процесс репатриации депортированных полностью финансирует правительство США и будет проходить под контролем Международной организации по миграции при ООН.

Как сообщает NBC News, первый депортационный рейс из США в Коста-Рику вылетел в четверг. На борту находились 135 нелегальных мигрантов, почти половина из которых — несовершеннолетние.

На прошлой неделе депортационные рейсы из США приняла Панама. Тремя самолетами в страну отправили нелегальных мигрантов из Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.