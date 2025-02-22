США депортируют мигрантов из Центральной Азии в Коста-Рику

Правительство Коста-Рики согласилось принять 200 депортированных из США граждан Центральной Азии и Индии, которые незаконно пересекли границу с Соединенными Штатами. Об этом сообщило The New York Times.
Как отмечается, из Коста-Рики их отправят в родные страны.
По словам президента Коста-Рики Родриго Чавеса, среди депортированных — граждане Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, Казахстана и Индии. Он сообщил, что прибывшие будут находиться в центре содержания мигрантов до шести недель, а затем их отправят самолетами в свои страны. Им запретят покидать территорию учреждения.
Как отметили в администрации президента Коста-Рики, процесс репатриации депортированных полностью финансирует правительство США и будет проходить под контролем Международной организации по миграции при ООН.
Как сообщает NBC News, первый депортационный рейс из США в Коста-Рику вылетел в четверг. На борту находились 135 нелегальных мигрантов, почти половина из которых — несовершеннолетние.
На прошлой неделе депортационные рейсы из США приняла Панама. Тремя самолетами в страну отправили нелегальных мигрантов из Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.